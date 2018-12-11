«Билайн» снизил цену на iPhone XR, по trade-in скидка достигает 20 000 рублей

Сегодня, 19:35 \\ Техника и технологии

Покупатели, желающие приобрести смартфон, не обменивая старый гаджет на скидку, цена также упала на 4 900 рублей.

«Билайн» снизил цену на iPhone XR. Изначально смартфон на 64 Гб памяти стоил 64 890 рублей, а теперь же его цена составляет 59 990 рублей. А по trade-in скидка на iPhone XR достигает 20 000 рублей. Если покупатель сдаст свой iPhone 7 Plus на 128 Гб, то он сможет купить модель XR всего за 39 990 рублей.

Программу trade-in компания «Билайн» ввела еще в 2017 году. Услуга понравилась многим россиянам, так как они, желая купить новый смартфон, могут сдать старый и получить хорошую скидку. С подробностями скидок можно ознакомиться на сайте «Билайна». Также там можно узнать, какие есть требования для смартфонов, которые компания готова принять в обмен на скидку.

Пользователи Сети уже давно оценили программу trade-in. Данная функция распространена во многих странах и ее считают удобным способом избавиться от старого смартфона и получить скидку на приобретение нового. С учетом регулярного выхода новых моделей смартфонов, многие хотят часто менять гаджеты на новые, но это не всегда удается из-за стоимости телефонов. А по программе обмена возможность часто покупать новые смартфоны увеличивается.

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Автор - Анна Пушкина
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