"Любовь на расстоянии": в Лондоне разработано устройство для передачи настоящих поцелуев

Иногда близких людей разделяет расстояние, но теперь и это не является проблемой. В Лондоне было разработано устройство, благодаря которому можно передавать поцелуи на расстоянии. Разработчиком «Kissenger» является аспирантка Лондонского университета Эмма Янн Чжан.

Устройство представляет собой больших размеров чехол для смартфонов, он имеет аудиоразъем, через который и подключается к конкретному гаджету. Если посмотреть на фотографию данного устройства, то можно увидеть, что в нижней части «Kissenger» имеется специальная сенсорная поверхность, которая умеет распознавать силу и глубину поцелуя.

Это осуществляется благодаря распознаванию уровня давления, а затем этот посыл передается через Интернет другому пользователю, если у него имеется точно такой же аппарат. Его можно будет применять для любых мобильных устройств, которые функционируют на базе операционной системы iOS.

Также стоит отметить тот факт, что корпорация Facebook закрыла социальную сеть для подростков еще на этапе тестирования. Об этом официально заявили представители компании. Свыше ста сотрудников из «молодежной команды» были переведены на другие проекты компании. Одним из таких проектов, например, является приложение для детей, где для регистрации не требуется номер телефона.

Кроме того, мессенджер WhatsApp удаляет в месяц около двух миллионов подозрительных аккаунтов. Для этого каждый день «мониторится» активность пользователей, если аккаунт кажется подозрительным, то его блокируют.