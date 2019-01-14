Искусственный интеллект успешно учится распознавать настроение человека

Новый ИИ уже умеет безошибочно распознавать злость по интонации собеседника.

Alexa от Amazon умеет распознать шёпот и шептать в ответ. Но новый искусственный интеллект стремительно обучается распознавать человеческие эмоции и уже способен точно распознать злость и общее напряжение человека по его интонации. MIT Media Lab, которая является дочерней компанией Affectiva создала ИИ по имени SoundNet, который может уловить гнев по речи собеседника всего за 1,2 секунды, независимо от языка говорящего. Исследователи Affectiva описывают это в статье под названием «Перенос обучения из звуковых представлений для обнаружения гнева в речи».

Возможности нового ИИ стали возможны благодаря широкомасштабным усилиям компании по созданию эмоциональных профилей из речевых и лицевых данных, которые в этом году породили автомобильную систему искусственного интеллекта, разработанную с помощью Nuance, которая выявляет признаки усталости водителя по каналам камер. В декабре 2017 года он запустил Speech API, который использует голос для распознавания таких эмоциональных проявлений, как смех, гнев и другие эмоции, а также громкость голоса, тон, скорость и паузы. Чтобы проверить общую работоспособность нового ИИ, команда оценила его способность воспринимать речь на английском языке и на мандаринском наречии китайского языка. Они сообщают, что ИИ не только безошибочно воспринял эмоции гнева на английском языке, но и эффективен для аналогичных действий на китайском языке, хотя и с небольшим ухудшением производительности.

По мнению исследователей, их успех доказывает, что модель распознавания эмоций «эффективной» и «малой латентности» может быть значительно улучшена с помощью обучения с переносом, методики, использующей системы ИИ, обученные на большом наборе данных ранее аннотированных образцов.