Google устранил уязвимость на Android через просмотр картинок

Сегодня, 15:34 \\ Техника и технологии

Не так давно появились сведения относительно того, что просмотр картинок в интернете может быть опасен для смартфонов на операционной системе Android. Теперь же компания Google устранила этот недочет, было устранено около 11 таких багов, о чем было сообщено на официальном сайте Android.

Проблема же заключалась в том, что человек просто смотря в интернете картинки, мог запустить определенный код, то есть злоумышленники могли удаленно запускать вредоносные программы на устройстве.

Стоит отметить, что обнаруженные специалистами уязвимости являлись опасными для версий Android от 7.0 и до последней 9.0 включительно. Разработчики сделали акцент на том, что никакая из устраненных уязвимостей не была использована преступниками для осуществления атак. Также они порекомендовали всем, кто использует Android, обновляться до последней версии.

Кроме того, Google начал удалять сайты, которые запрещены на территории России. Поисковик начал сотрудничать с Роскомнадзором под угрозой блокировки. По имеющимся сведениям, ссылки удаляются на такие сайты, контент которых содержит призывы к экстремизму, пропаганду самоубийства и прочее. Также в список требуемых для удаления включены и пиратские сайты.

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Автор - Алевтина Сергеева
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