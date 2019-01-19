Самообучающийся робот способен автономно менять форму

Сегодня, 14:45 \\ Техника и технологии

Новая технология наделила робота-трансформера искусственным интеллектом.

 Команда под руководством Корнелльского университета разработала модульных роботов, которые могут воспринимать окружающую среду, без каких-либо указок со стороны людей принимать решения и различные формы для выполнения многих задач. «Это первый раз, когда модульные роботы были продемонстрированы с автономной реконфигурацией и поведением, основанным на восприятии», - сказал Хадас Кресс-Газит, доцент Школы машиностроения и аэрокосмической техники в Сибли и главный исследователь проекта. «Мы создаём модульную систему, которая способна выполнять разные задачи автономно. Когда задачи меняются и усложняются, она полностью меняет свое поведение».

 Роботы состоят из колёсных, кубовидных модулей, которые могут отсоединяться и прикрепляться для формирования новых форм с различными возможностями. Модули, разработанные исследователями из Университета Пенсильвании, имеют магниты для соединения друг с другом и Wi-Fi для связи с централизованной системой. Эти сменные модули подключены к главному сенсорному модулю, который оснащён несколькими камерами и небольшим компьютером, искусственный интеллект которого собирает и обрабатывает данные об окружающем пространстве. Программное обеспечение робота включает в себя планировщик высокого уровня для управления его действиями и изменениями конфигурации, а также алгоритмы восприятия, которые могут отображать, перемещаться и классифицировать среду, в которой робот находится.

В более ранней работе исследователи создли онлайн-инструмент с открытым исходным кодом, где пользователи могли создавать, моделировать и тестировать проекты для конфигураций и поведения роботов. Они заполнили библиотеку, проводя конкурсы дизайна и предлагая студентам изобретать и тестировать различные формы. Библиотека теперь состоит из 57 возможных конфигураций роботов, таких как хоботок (с длинной рукой спереди), скорпион (модули, расположенные в перпендикулярных линиях, с горизонтальным рядом спереди), змея (модули в одной строке), и 97 моделей поведения, такие как захват, карабканье, диск или сворачивание при падении. Как только робот получает задание, его планировщик высокого уровня ищет в библиотеке формы и поведения, которые соответствуют текущим потребностям.

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Автор - Василий Жожев
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