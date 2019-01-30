Удешевленный iPhone 8 Plus будут продавать в России ограниченными партиями

Недавно поступили сведения относительно того, что американская корпорация Apple снизит цены на свою продукцию. Теперь же стало известно, что на территории России смартфон iPhone 8 Plus значительно упадет в цене и станет вполне доступным гаджетом.

Его цена снизится практически на одну треть. Интересен тот факт, что цены сбрасывает не только сама компания, но также и продавцы, поскольку прошлый год оказался очень тяжелым, а продажи стали резко падать. На данный момент времени предполагается, что версия 64 ГБ будет стоить 46 тысяч рублей.

Но стоит отметить тот факт, что количество таких предложений крайне ограничено, они в основном сосредоточены в Москве, поскольку именно там ведется основная конкуренция. Именно поэтому цены в столичном регионе падают в первую очередь. Известно, что на старте продаж стоимость гаджета iPhone 8 Plus составляла 65 тысяч рублей.

Кроме того, корпорация Apple возобновит продажу iPhone 7 и iPhone 8 на территории Германии. Известно, что смартфоны на немецком рынке должны появиться уже в марте. Ранее продажи были запрещены в связи с тем, что были нарушены права на патент компании Qualcomm. Теперь же будет выпущена обновленная партия смартфонов с соответствующими изменениями, которые не нарушают ничьих прав.

А Госдума заподозрила Apple и Samsung в умышленном замедлении смартфонов. Сейчас проводится проверка относительно того, что компании занижают производительность ради покупок новых моделей бренда. Ранее власти Италии оштрафовали Apple и Samsung на 15 миллионов евро.