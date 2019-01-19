Пользователи Windows 7 могут заплатить от 25 до 200 долларов за дальнейшую поддержку ОС

Поддержка Windows 7 будет официально прекращена 14 января 2020 года, о чём сообщили представители компании Microsoft.

Тем, кто привык к «семёрке» и не желает переходить на последнюю версию, в компании предлагают заплатить за дальнейшую поддержку. Об этом было известно и раньше, однако только сейчас компания призналась, какую сумму придётся заплатить.

Оплата должна будет производиться за каждый компьютер с установленной ОС. За первый год поддержки пользователю придётся заплатить 25 долларов. С каждым годом цена будет расти. Так, за второй год она составит 50 долларов, за третий – 100 долларов. При этом важно, чтобы на компьютере была установлена Windows Enterprise. В два раза выше цены на поддержку Windows Pro – 50, 100 и 200 долларов за каждый год соответственно.

Обновления в рамках данной программы будут выпускаться до января 2023 года. Кроме того, отмечается, что обновления безопасности будут предназначены только для крупных бизнесменов и образовательных компаний. Простые пользователи не получат к ним доступа.

Возможно, это очередной ход Microsoft, с помощью которого компания пытается принудить пользователей перейти на Windows 10. Также недавно компания сообщила, что прекращает поддержку «классической» версии Skype, посоветовав установить последнюю версию. Стоит отметить, что, несмотря на действия Microsoft, Windows 10 теряет свои позиции – доля последней версии ОС опустилась с 40,9% до 40%, при этом у Windows 7, она выросла на 0,29%.