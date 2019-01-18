За читы для GTA V их создатель теперь обязан выплатить студии 150 тысяч долларов

Суд постановил, что компания Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, понесла непоправимый финансовый ущерб, который теперь обязан возместить Джонни Перес.

Создатель чита Elusive для игры Grand Theft Auto V проиграл суд Take-Two Interactive. Теперь Пересу придётся заплатить компании 150 тысяч долларов (максимальная сумма штрафа за нарушения авторских прав). Изначально компания оценивала нанесённый ущерб в 500 тысяч долларов. Кроме того, ответчик должен оплатить судебные издержки, а это около 70 тысяч долларов.

Напомним, что с исковым заявлением компания Take-Two Interactive обратилась в суд в августе 2018 года. Ранее компания связывалась с Пересом, чтобы уладить ситуацию. Владельцы игры пытались узнать, какой доход принесла продажа чита Elusive, однако Перес предпочёл не сотрудничать с компанией и не предоставил подробные финансовые отчёты. При этом известно, что продажа чита в Сети осуществлялась по цене от 10 до 30 долларов. На заседание суда по этому делу создатель Elusive решил не приходить.

Ранее за использование читов были наказаны игроки «PUBG»: заблокированными оказались 30 тысяч игроков, в том числе 14 профессиональных киберспортсменов, представляющих спортивные команды. Некоторые из них получили бан на срок от 2 до 3 лет.