В Apple сменится вице-президент по розничным продажам

Вице-президент по розничным продажам компании Apple Анджела Арендс покинет занимаемую должность в апреле текущего года. На этом посту ее сменит Дирдре О'Брайен, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Женщина проработала в компании с 2014 года. Она пришла, когда Apple только начала выпускать смарт-часы Apple Watch. Арендс сменит ныне глава по работе с персоналом Дейдра О’Брайен.

«Мы в Apple верим в то, что нашей душой являются люди, а Дирдре лучше, чем кто-либо, разбирается в достоинствах и сильных качествах нашей команды», — говорится в заявлении Тима Кука.

Глава Apple напомнил, что в течение более трех десятилетий Дирдре помогала сосредоточивать внимание компании на обслуживании потребителей и на том, чтобы сделать их жизнь богаче.

«Она является опытным руководителем и важным партнером наших розничных подразделений по всему миру с самого начала», — отметил Кук.

При этом глава Apple не уточнил причин ухода Арендс из компании, где она проработала более пяти лет. Арендс заявила, что в настоящее время наступил наиболее подходящий момент, чтобы доверить сферу розничных продаж Apple опытной О'Брайен.

30 января Apple отчиталась о первом квартале 2019 финансового года: за период с 1 октября по 29 декабря 2018 года выручка компании от продаж iPhone снизилась на 15%, выручка от других товаров и услуг выросла на 19%. Общая выручка составила $84,3 млрд, чистая прибыль — почти $20 млрд. По сравнению с аналогичными данными за первый квартал 2018 финансового года оба показателя снизились ($88,3 млрд и более $20 млрд соответственно).

Wall Street Journal сообщала, что впервые за десять лет снизились и выручка, и чистая прибыль Apple за первый квартал финансового года, на который приходятся рождественские и новогодние праздники, когда люди активно покупают подарки.

Apple сообщает, что Арендс находится в поисках новых личных и профессиональных вызовов. До Apple она возглавляла британского производителя одежды Burberry. Женщина планирует вернуться в индустрию моды.