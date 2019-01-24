Робот-тримаран автономно проплыл от Калифорнии до Гавайев и обратно

Перспективный американский надводный робот «Си Хантер» проекта ACTUV, разрабатываемый специально для обнаружения и преследования подводных лодок, в конце января 2019 года впервые совершил полностью автономный переход из порта Сан-Диего в Калифорнии в Перл-Харбор на Гавайских островах и обратно. Согласно сообщению компании Leidos, разрабатывающей аппарат, за все время плавания люди поднимались на его борт несколько раз только для проверки работы бортовых систем робота.

Разработка робота «Си Хантер» ведется в рамках проекта ACTUV с 2010 года совместно Агентством перспективных оборонных разработок и Научно-исследовательским управлением ВМС США. Первый образец нового робота начал проходить испытания с 2016 года. Аппарат построен по схеме «тримаран» с двумя вынесенными в стороны поплавками. Такую схему конструкторы выбрали для обеспечения большей остойчивости роботов. Длина аппарата, способного развивать скорость до 27 узлов, составляет около 40 метров. Робот оснащен различным навигационным оборудованием и сонарами.

Основной задачей ACTUV станет обнаружение и преследование «тихих» дизель-электрических подводных лодок. Кроме того, робота будут использовать для перевозки провизии и поиска морских мин. Изначально ход проекта контролировало Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, которое в феврале прошлого года передало его Научно-исследовательскому управлению ВМС США.

По какому именно маршруту прошел американский робот во время испытаний и какое расстояние он преодолел, не уточняется. По прямой расстояние от Сан-Диего до Перл-Харбора составляет чуть больше 4,2 тысячи километров. Во время испытаний робот маневрировал, а специалисты проверяли работу его бортовых поисковых систем, так что расстояние, которое преодолел «Си Хантер» может быть значительно больше 8,4 тысячи километров (от Сан-Диего до Перл-Харбора и обратно).

В конце января текущего года начальник отдела N96 управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл заявил, что американский флот в перспективе претерпит изменения в своем составе, пополнившись кораблями-роботами четырех разных классов. Такой подход позволит реализовать концепцию распределенных морских операций для противостояния морской экспансии России и Китая. Концепция предусматривает постоянное присутствие американских кораблей в разных точках мирового океана.