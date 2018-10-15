Канадский космонавт испытал на себе «умную рубашку»

Смартфоны и «умные» часы не предел технического прогресса.

Астронавт из Канадского космического агентства впервые примерил на себе новую «умную рубашку», предназначенную для мониторинга изменений в физиологии своего владельца в режиме реального времени. Давид Сен-Жак, прибывший на МКС в составе экипажа 58-й экспедиции в декабре, будет испытывать биомониторную систему «Astroskin» в течение своего шестимесячного полета, в том числе во время сна и физических упражнений. Такая «рубашка», разработанная за 1,8 миллиона долларов, по замыслу конструкторов должна, быть ненавязчивой в носке и портативной. Сама система состоит из плотной эластичной рубашки, датчика у головы и небольшого записывающего устройства, которое можно вставить в карман. Устройство также включает в себя приложения для iPhone и iPad, программное обеспечение для синхронизации данных и веб-панель мониторинга.

В рубашку включены 5 беспроволочных датчиков которые постоянно измеряют такие параметры, как температура тела, кровяное давление, уровень кислорода в крови. Датчики приведены в действие двумя батареями, которые нужно заменять каждые 48 часов для стабильного круглосуточного отслеживания состояния космонавта.

После того, как устройство будет введено в эксплуатацию, космическое агаентство сделает «Astroskin» доступным в течение следующих пяти лет для всех стран-участниц на борту МКС.