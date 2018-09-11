На Amazon появился фирменный раздел с товарами Tesla

Раньше товары от компании Tesla можно было приобрести только через её собственные сайт или магазины. Теперь пользователи Amazon смогут купить одежду и аксессуары от компании, которая в первую очередь известна как производитель электрокаров и зарядных станций.

В честь выхода Tesla на новую торговую площадку, которая является крупнейшей в мире, компания представила несколько новых товаров. Например, пользователи iPhone имеют возможность купить фирменные кожаные чехлы для смартфона, выбор которых стал шире. Два вида чехлов доступны для iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. На выбор предлагаются обычный чехол или чехол-книжка, цена на которые составляет 35 и 45 долларов. все модели представлены только в чёрном свете.

Кроме того, компания запустила продажу женских и мужских худи за 70-75 долларов, шапок и кружек по 25 долларов. Также в каталоге имеются машинки на аккумуляторных батареях для детей, которые выглядят в точности как настоящая Tesla. Цена на такую игрушку составляет несколько сотен долларов. Может быть, через Amazon компания будет реализовывать и электрические велосипеды, о которых говорил Илон Маск, конечно, если приступит к их производству.

Возможно, таким образом компания привлекает к себе больше покупателей, пытаясь спастись от банкротства, с которым, по прогнозам экспертов, она может столкнуться уже в марте текущего года.