В Петербурге укладывают асфальт на снег. Происходящее зафиксировали на видеокамеры очевидцы. Кадры опубликовали в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Стало известно, что в Красногвардейском районе дорожные службы укладывали асфальт на участке дороги по проспекту Ириновскому непосредственно на свежевыпавший снег. Более того, на момент ведения работ в Петербурге все еще наблюдались осадки.

Петербуржцы не оценили порыв дорожных служб. Однако нашлись и защитники такого метода укладки асфальта. Некоторые из комментаторов отметили, что по новым нормам укладывать асфальт можно даже в снежную погоду. Другие же пользователи уточнили, что новая методика должна выполняться с применением специальных технологий, в наличии которых комментаторы усомнились.

Видео из Петербурга попало в Сеть 3 ноября и набрало почти 6 тыс. просмотров.