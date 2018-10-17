У ЖК «Кутузовская миля» должен быть новый застройщик

Жилой комплекс «Кутузовская миля» (сейчас называется «Квартал Триумфальный») по-прежнему является проблемным строительным объектом. Его дольщики в очередной раз пытаются привлечь внимание властей и общественности к своим проблемам, констатирует Экономика сегодня.

ЖК «Кутузовская миля» один из самых известных долгостроев столицы – сам проект стартовал еще в 2002 году – и сейчас среди дольщиков до сих пор есть люди, которые еще ждут своих квартир. В декабре 2017 года власти разорвали контракт с нынешним застройщиком «Федеральный центр социального развития», в отношение него была начата процедура банкротства.

Как свидетельствуют участники процесса, представители ФЦСР использовали любую возможность для затягивания дела. Эксперты утверждают, что все это время компания занималась выводом активов и в скором будущем с застройщика просто нечего будет взять

Меж тем кредиторы, включая дольщиков, активно выступают за назначение нового застройщика и достраивания жилого комплекса. По информации Москомстройинвеста, в Москве за последние годы около 80% проблемных объектов достраивались как раз новыми застройщиками.











