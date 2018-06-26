Инициатива наказуема: КС решит, стоит ли разорять истцов

Как отмечается, Конституционный суд РФ о возмещении судебных издержек одной из сторон. Четверо жителей, выступившие за сохранность архитектурных памятников Санкт-Петербурга, должны застройщику выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

По мнению градозащитников, под видом реновации ведется уплотнительная застройка. Это стало причиной того, что они подали иск к комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Стоит отметить также и то, что программа реновации в Петербурге сопровождалась множеством коррупционных скандалов, в мае 13-й Арбитражный апелляционный суд отказал застройщику в продлении до 2024 года сроков реализации проекта. Дело в том, что компания из 15 запланированных домов компания построила три и не расселила ни одного. Доводы же сторон по данному процессу Конституционный Суд рассмотрит еще раз в закрытом режиме.

Также власти Ленобласти заставят застройщиков строить социальные объекты, это связано с нехваткой социальной инфраструктуры в регионе. Было предложено создавать поощрения для застройщиков, которые возьмут на себя достройку долгостроев региона. В 2018 году почти ключи от свои квартир получили три тысячи обманутых дольщиков.

В Коми на плаву могут остаться только крупные застройщики, это связано с изменениями федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. По новым правилам застройщиком может быть только компания с 3-летним опытом строительной деятельности и ввода в эксплуатацию не менее 10 000 квадратных метров жилья.