Поднимать цены легко: застройщики увеличили объемы перестроек

Сегодня, 22:21 \\ Строительство и ремонт

Нехватка новых площадок для строительства элитного жилья в центре Москвы вынуждает застройщиков перестраивать уже существующие объекты. В последующие три года доля таких проектов может вырасти в 2,5 раза.

В результате этого решения возрастает и им стоимость объектов. Стоит отметить, что на рынке недвижимости проекты редевелопмента будут составлять не меньше половины всех предлагаемых квартир. Застройщики отмечают, что подобная практика является нормальной и даже становится популярна.

Среди всех омских застройщиков «Сибгазстройдеталь» признали самым надёжным. Второй год подряд он получает Золотой знак общественного контроля, который вручают только компаниям, тщательно соблюдающим права и интересы участников долевого строительства.

В России придумали новый механизм защиты обманутых дольщиков, теперь олени смогут предъявить иски к поручителям обанкротившихся компаний. Соответствующий проект был вынесен на рассмотрение в Государственную Даму. В этом проекте отмечено, что у застройщиков появятся поручители, которые будут отвечать по долгам компаний на равных условиях.

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Автор - Алевтина Сергеева
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