Компания ФЦСР признана банкротом в Арбитражном суде Москвы

Попытки затягивать судебный процесс обернулись ничем — застройщика московского жилого комплекса «Квартал Триумфальный»/экс-«Кутузовская миля», компанию ФЦСР Арбитражный суд Москвы признал банкротом. Таким образом, руководство и собственников имущества должника лишили полномочий. Такими сведениями поделился сайт «Экономика сегодня».

Попытки стороны ФЦСР затягивать судебные разбирательства привели к тому, что компанию признали в суде застройщиком только в сентябре этого года. Это официально позволило обманутым дольщикам требовать у ответчика свои квартиры. Поддержку кредиторам оказывает «Москомстройинвест», выполняющий контролирующие функции.

Стоит напомнить, что в январе суд назначил временным управляющим ФЦСР Елену Удовиченко. Ей не удалось получить у компании внутренние документы для проведения финансового анализа, однако это не помешало Удовиченко обнаружить попытки вывода активов компании и признаки преднамеренного банкротства.







