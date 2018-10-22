В Москве построят гостиницу с растениями на крыше

Отель Novatel с «зеленой» крышей будет возведен на Ленинградском шоссе.

Гостиница, спроектированная архитектурным бюро Асадова, будет расположена Ленинградском шоссе столицы. Заказчиком проекта выступила компания «Альбатрос». Отель, который войдет в сеть Novatel, перейдет под управление французского гостиничного оператора Accor.

В комитете по вопросам архитектуры в Москве сообщили, что отель будет состоять из двух корпусов на общем стилобате. Кровля будет украшена растительностью и представит собой место для отдыха. На фасад планируется прикрепить ромбовидные фрагменты с отверстиями. Гостиница займет территорию, площадью 22 тысячи квадратов. Наивысший корпус будет 14-этажным. В стилобате будет функционировать фитнесс-зал, бассейн, зал для конференций, ресторан. В подземной части сооружения планируется открыть большую парковку. Небольшую территорию возле здания также займет стоянка автомобилей. Второй корпус на 3 этажа будет ниже первого.