Google испытал в Венесуэле приложение Intra против цензуры в СМИ

Сегодня, 09:15 \\ Строительство и ремонт

Новая система напрямую подключает устройство к серверам компании, минуя любую местную блокировку. Об этом пишет агентство Associated Press.

 Сотрудники Google обеспокоились цензурой, которую государственные власти начали применять в области СМИ. Все чаще правительство обязывает локальных провайдеров закрывать пользователям доступ к некоторым интернет-ресурсам. Руководитель подразделения Jigsaw Джаред Коэн рассказал, что идея проекта против цензуры у разработчиков возникла после жалоб журналистов из Венесуэлы. Они высказались о давлении властей блокировке оппозиционных СМИ.

Именно в этой стране создатели впервые испытали свое приложение. По словам представителя Google, принцип работы Intra является универсальным для всех стран. Теперь его выложили в открытый доступ для остальных жителей планеты. Приложение успели скачать и опробовать более 130 тысяч раз. Пока оно доступно лишь для операционной системы Android.

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Автор - Александр Лубяной
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