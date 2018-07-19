Андрей Бочкарев опроверг информацию, что мусор от реновации покинет Московский регион

В Московском регионе с лета минувшего года реализуется программа реновации жилфонда. Согласно этой программе, будет обеспечено расселение более 350 тысяч квартир (свыше 5 тысяч домов), в которых на момент запуска реновации проживало около 1 миллиона человек. Также власти гарантируют, что за счет города будут построены новые жилые здания. Об этом рассказало РИА «Недвижимость».

Своим комментарием к новости поделился лидер московского Департамента строительства Андрей Бочкарев, подчеркнувший, что строительный мусор от сноса домов в рамках программы реновации не будут вывозить в другие субъекты РФ. Дело в том, что Московский регион обладает всеми необходимыми мощностями для переработки всего этого мусора во вторичное сырье. Как заявил чиновник, каждый год в российской столице генерируют около 7 млн. тонн строительных отходов. Программа реновации автоматически добавляет к этому объемы примерно полтора миллиона тонн каждый год, — уточнил господин Бочкарев.







