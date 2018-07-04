Между Западным Дегунино и Ховрино в Москве появится стеклянный пешеходный мост

В 2019 году начнутся работы по возведению пешеходного моста над участком Октябрьской железной дороги, между Ховрино и Западным Дегунино.

В московской мэрии решили соорудить надземный переход для пешеходов, перемещающихся между Западным Дегунино и Ховрино. Данное сообщение размещено на официальном сайте городской администрации. Главной задачей моста станет безопасное преодоление пешеходами железнодорожного полотна.

«Строительство моста позволит гражданам безопасно перемещаться между двумя районами, так как не нужно будет двигаться по железнодорожным путям. Конструкция будет приспособлена и для людей с ограниченными возможностями. Переход оборудуют удобной лестницей с подогревом, лифтами, подсветкой и навесом», - сообщил и.о. главного архитектора столицы Сергей Кузнецов.

В запланированном переходе будет три выхода: к железнодорожной платформе Ховрино-2, которую скоро построят, на улицы Зеленоградская и Маршала Федоренко. Длинна моста будет около 200 метров. Его строительство запланировано начать в 2019 году.