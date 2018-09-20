ВМС Канады получили первый арктический корабль новейшего типа

Сегодня, 12:10 \\ Строительство и ремонт

5 октября патрульное судно спустили в Новой Шотландии на воды близ порта Галифакса. Событие осветил телеканал CTV.

 Первый арктический корабль "Гарри Де Вольф" собрали инженеры компании Irving Shipbuilding. В настоящее время она строит для ВМС Канады ещё двух представителей новейшего типа - "Маргарет Брук" и "Макса Бернейса". В 2019 году на верфи заложат основание для ещё одного судна. Всего в 2015 году предприятие обязалось выпустить для Канады шесть арктических кораблей за 3,5 миллиарда долларов.

Уже готовый назвали в честь вице-адмирала Гарри Де Вольфа, командовавшего судном "Хайда". Военнослужащий в 1944 году принял участие в спасательной операции для моряков канадского эсминца "Антабаскан", подбитого немецкой торпедой в апреле 1944 года в водах Ла-Манша. Бутылку о борт патрульного корабля разбила Софи Грегуар, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Автор - Александр Лубяной
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