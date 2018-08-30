6-7 октября в Москве шесть станций Филевской линии метро закроют на ремонт

На выходных пассажирам придется ехать по этой части столицы на автобусах. Об этом в четверг предупредила пресс-служба подземки.

6-7 октября работники московского метро закроют участок Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской". Всего доступ будет заблокирован к шести станциям. На них будут делать капитальный ремонт. В сообщении отмечено, что "Кунцевской" пассажиры смогут воспользоваться лишь для проезда по Арбатско-Покровской линии. Утром в понедельник, 8 октября, обновленный участок снова заработает.

За это время строители намерены укрепить подпорки в тоннеле между "Студенческой" и "Кутузовской". На "Кунцевской" они забетонируют фундамент вестибюлей и поправят отделку платформы. Необходимые строительные работы проведут также на "Багратионовской" и "Филевском парке". Под путями специалисты проложить новые тубы. Все вышеперечисленное нельзя сделать, пока составы будут курсировать между станциями. Кроме вышеперечисленных, не будут работать также "Фили" и "Пионерская".

Чтобы компенсировать транспортную проблему, власти Москвы пустят между станциями два компенсационных маршрута. Первый будет ездить между "Киевской" и "Кунцевской" с остановками у промежуточных станций. Второй направится от "Багратионовской" до "Фили" и обратно. Автобусы будут ходить с 5 до 2 часов с интервалами в 2 минуты. Подсказать нужный маршрут смогут инспекторы центра мобильности пассажиров, сотрудники полиции и Служба безопасности метро.