Застройщик ЖК «Квартал Триумфальный» ЗАО ФЦСР должно еще 1,2 млрд рублей

Продолжаются слушания по делу о банкротстве девелопера комплекса «Квартал Триумфальный» - компании ФЦСР. Напомним, еще в 2002 году ЗАО «ФЦСР» заключило контракт с правительством Москвы на постройку 400 тыс. квадратных метров жилых площадей в районе Давыдково (бывший ЖК «Кутузовская Миля»).

Затем строительство было заморожено, возобновлено и снова заморожено. В прошлом году мэрия столицы расторгла договор с компанией, а с января 2019 года в отношении девелопера введено конкурсное наблюдение. Дольщики ЖК «Квартал Триумфальный» добиваются внесения их в реестр кредиторов с правом требования собственных квартир. На недавнем судебном заседании, как сообщает Business-Post, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования о включении в реестр ООО «Салпа». Теперь долг ЗАО ФЦСР вырос еще на 1,2 млрд рублей. Недавно «Москомстройинвест» принял во внимание аналитическую записку временного управляющего компании о том, что необходимо пресечь вывод активов компании, который ведется ее собственниками.



