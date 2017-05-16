Украинский канал "Интер" проверят из-за фильма с российским актером

Национальный совет Украины, который занимается вопросами радио и телевещания запланировал провести внеочередную проверку популярного канала «Интер», который осуществил показ ряда фильмов с актерами, попавшими в список угроз нацбезопасности.

Данное решение, как информирует пресс-центр регулятора, было принято накануне днем, поводом для этого послужило обращение СБУ. Там сообщили о том, что канал демонстрирует киноленты с участием актеров, попавших в список «угроз национальной безопасности» государства.

Напомним, что ранее в СМИ поступала информация, что на Украине планируют проверить телеканалы «Интер» и «СТБ», которые на новогодние праздники осуществляли показ фильмов и передач с российскими артистами, попавших в данных список.