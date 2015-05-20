Украинский журналист раскрыл секретные данные, связанные с ВСУ

На Украине начался новый скандал, после того как неизвестный гражданин по имени Юрий Бутусов обнародовал на просторах глобальной сети секретных материалов. Мужчина опубликовал информацию, согласно которой ВСУ намерены приобрести противотанковые ракеты, а так же БПЛА.

Бутусов, который занимает должность главного редактора информационного портала «Цензор» (заблокировано в РФ – ред.) обнародовал в социальной сети Facebook информацию, согласно которой вооруженные силы Украины собираются закупить около 800 ракетных комплексов типа «Стугна», а также «Корсар», дополнительно закупив пару тысяч управляемых ракет к ним. Также ВСУ планируют приобрести до 500 беспилотников.

Мужчина подчеркнул, что на данный момент времени на территории Украины нет военных специалистов, способных работать с таким большим количеством ПТРК и БПЛА. В Генеральном штабе вооруженных сил Украины рассказали, что данные планы о закупке вооружения находятся под грифом «совершенно секретно». Напомним, что это не первый инцидент, когда Бутусов обнародует в Facebook секретную информацию, касающуюся украинской армии и ее вооружении.