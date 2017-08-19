Судостроители обвиняют Киев в нежелании продать "Украину" на погашение долгов

В профсоюзе Николаевского судостроительного завода обвиняют власти Киева в том, что они не хотят продать ракетный крейсер "Украина". Отмечается, что его продажа поможет погасить задолженность по зарплатам перед сотрудниками комбината.

Как рассказал председатель профсоюза Николай Головченко, в 2018 году у судостроительного комбината наблюдаются большие долги. По его словам, задолженность по заработной плате среди сотрудников, которые были уволены, составляет 65 миллионов гривен, а среди тех, кто остался - 50 миллионов.

Он отметил, что если бы украинское правительство одобрило продажу ракетного крейсера "Украина", то денег, полученных с продажи, вполне хватило бы для того, чтобы погасить долги.