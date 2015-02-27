В ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона"

В ВСУ заявили о том, что подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й ОМБр никогда не существовало. Соответствующее заявление появилось и на странице 54-й ОМБр в социальной сети.

Как говорится в сообщении, в настоящий момент один из данных военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, еще четверо были уволены совершенно по другим причинам. Отмечается, что все остальные иностранные граждане продолжают нести службу в составе бригады на передовых позициях АТО.

Также в сообщении указано то, что иностранные граждане добровольно заключали контракты с ВСУ, и никакого подразделения "Грузинский легион" в составе 54-й бригады никогда не существовало.