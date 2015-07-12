Несущая стена дома в Чебоксарах треснула после капитального ремонта

Несущая стена одного из домов в Чебоксарах треснула после капитального ремонта. Здание находится по адресу на улице Энгельса 18. Тем не менее, в компании, которая производила работы, уверяют, что оно в порядке и не рухнет.

СМИ сообщают историю о рушащемся здании, которое находится в Чебоксарах по улице Энгельса. Накануне местные жители стали жаловаться, что несущая стена их дома треснула, и теперь они опасаются за свою безопасность, а также безопасность своих семей. Ситуацию прокомментировал эксперт по оценке отремонтированных зданий Валерий Михайлов.

По его словам, люди обеспокоены, однако причин для этого пока нет. Во время ремонта трещины были заделаны гипсом. Ситуация не будет критической, пока не треснет гипсовый маячок. Проблемой Михайлов называет то, что трещины далеко не свежие и были образованы более двух, а то и трех лет назад. Этот фактор заставляет задуматься о халатности управляющей компании, которая решила просто отремонтировать здание.