В Краснодарском крае медики спасли младенца со смертельным заболеванием "кленового сиропа"

В Краснодарском крае медики спасли младенца со смертельным заболеванием так называемого "кленового сиропа". Недуг может вызывать гипотонию, судороги, а также летальный исход. За 50 суток врачи сумели побороть нарушение и привести ребенка к удовлетворительному состоянию.

СМИ сообщают радостную новость о младенце с опасным диагнозом, который родился на Кубани. Ребенок появился на свет в конце декабря минувшего года. Тогда он весил всего один килограмм и триста граммов. Болезнь, официальное название которой звучит как лейциноз, а в народе называемое "кленовый сироп" предполагает серьезные нарушения обмена органических кислот из-за наследственных причин.

Признаки заболевания обычно появляются у детей спустя 14 дней после рождения. В это же время начинаются серьезные осложнения с центральной нервной, а также дыхательной системы. Младенцу из Краснодарского края также было тяжело набирать вес. Тем не менее, ребенка удалось спасти. Медики приложили все усилия, чтобы вылечить его от "кленового сиропа", и теперь он ведет полноценную жизнь, как и его ровесники.