Модница из Новосибирска ходила в метро с голыми ягодицами. В сети появились фотографии, на которых запечатлен стиль блондинки - рваные джинсы с огромной дыркой в области пятой точки.

Модница из Новосибирска навела шуму в городском метрополитене. Теперь ее наряд обсуждает чуть ли не весь интернет. Фотографии ее образа выложила в сеть одна из местных жительниц, которой удалось его запечатлеть. На снимках видно, что девушка вместе с каким-то мужчиной стоит у автомата, производя операции по покупке жетона.

Именно в этот момент, как утверждает автор фотографий, к паре были прикованы взгляды многих пассажиров метрополитена, а особенно мужчин. Дело было вовсе не в длинных волосах блондинки. Исходя из снимка, на моднице были надеты джинсы с огромной дырой, которая открывала порядочную часть ее ягодиц.

Автор публикации говорит, что такие джинсы сейчас действительно в тренде, однако он вряд ли будет понятен в Новосибирске и больше подойдет для крупных городов.