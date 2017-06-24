Бедно живём: В Омске льдины прибили к берегу «ничейную» яхту

На реке Иртыш в Омске на выходных тронулся лёд, сильное течение под которым прибило к берегу яхту. МЧС отказалось спасать катер.





О необычном ЧП сообщил очевидец из Омска, который опубликовал пост в социальной сети и даже подкрепил его фотографией с места. На снимке можно рассмотреть вдали белый силуэт, похожий на прогулочный катер. Автор сообщения рассказал, что в МЧС, куда он сразу позвонил, отказались прибыть на место, поскольку у них не было заявления от потерявшего транспорт.



Пользователи соцсети стали шутить о «бедной» жизни в Омске, от которой сбежать хотят даже яхты. Позднее в комментариях к сообщению несколько человек заявили о том, что этот катер принадлежит им, но только у одного из них было фото на нём. Точно сказать, нашёлся ли владелец, нельзя, поскольку на фото очевидца невозможно рассмотреть номер транспорта. Также свою причастность к «потере» отрицает парк развлечений «Пиратский остров», который снял свои катера ещё осенью.