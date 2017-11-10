Ямал лидирует в экономике, промпроизводстве и соцразитии

Накануне подведения итогов выполнения майских указов Президента РФ различные аналитические центры составляют рейтинги российских регионов по разным направлениям. Как пишет ИА REGNUM, одним из лидеров сразу по многим позициями является Ямало-Ненецкий округ.

В частности, ЯНАО по данным Росстата за прошлый год принадлежит половина отгруженной продукции промпроизводства арктической зоны России. Согласно рейтингу Медиалогии, Ямал возглавляет рейтинг по реализации майских указов в социальной сфере из числа арктических субъектов – на социально значимые нужды округа его правительство направляет до 80% бюджет, причем около половины этой суммы приходится на образование. Росмолодежь, оценив регионы по работе с молодежью по 58 критериям, поставил на второе место ЯНАО сразу после Татарстана.

Высокие лидерские позиции удерживает Ямал и в других сферах, что доказывается статистикой. Например, в регионе происходит положительный естественный прирост населения за счет высокой рождаемости, которая в ЯНАО в 2,8 раза превышает смертность.

Аналитики сходятся во мнении что столь высокие результаты стали следствием концентрацией усилий окружной власти на решении социальных вопросов.



