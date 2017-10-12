Леонид Бородулин: рабочие помоют 215 станций Московского метро

К 21 апреля в Москве будут вымыты все станции метрополитена. Но на этом уборка города не закончится.

Власти Москвы дали распоряжение вымыть все станции метрополитена. Рабочие выполнят данное задание до 21 апреля.

«До 21 апреля метрополитеном запланировано вымыть все вестибюли на 215 станциях»,- заявил заместитель начальника административно-технических инспекций города Москвы Леонид Бородулин. На данный момент в столице России рабочие помыли уже 56 станций. Работа осуществляется по запланированному графику.

Также, на станциях центрального Московского кольца будут проведены и другие работы. К 1 мая рабочие должны посадить деревья: березы и липы, вымыть подземные и надземные переходы, посадить множество кустарников и цветов, помыть козырьки, лестничные пролеты и фасады зданий, убрать сухие листья. Данные работы также будут осуществляться около территорий некоторых Транспортно-пересадочных узлов.