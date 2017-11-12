«Идея Илону Маску»: в Воронеже люк стал «ловушкой для бомжей»

Жители Воронежа поделились в Сети необычным методом, которым в их городе решили обезопасить людей от падения в открытый люк. Находчивые люди поставили в люк табличку «уголок потребителя» и закрепили конструкцию палкой, на что пользователи сразу же придумали шутку о «ловушке для бомжей».

В социальной сети «ВКонтакте» появился снимок, вызвавший бурное обсуждение и насмешки пользователей. Жители Воронежа показали, как в их городе борются с открытыми люками. Вместо того, чтобы обезопасить людей и закрыть люк, его решили закрыть табличкой «уголок потребителя».

Забавность данному люку придает еще и палка, которая подпирает табличку. Многие пользователи заметили, что люк похож на ловушку, которая предназначена для «бомжей». Некоторые шутят и о том, что такой метод мог бы впечатлить даже Илона Маска.

Пользователи Сети шутят о «ловушке для бомжей», но есть и те, кто не видит комичности в данной ситуации. Такие комментаторы утверждают, что «беспорядок» и «опасные улицы» не должны веселить, а должны привлекать внимание общества, чтобы проблемы решались, а не обсуждались на уровне шуток.