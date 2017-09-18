Майские праздники: сколько россияне будут отдыхать

Праздничные дни начала мая всегда становятся поводом для продолжительных или удлиненных выходных, в 2018 году 1 мая, день весны и труда в России, припадает на будний день и будет отмечаться во вторник. Так что в этот раз россияне отдохнут 4 дня – с 29 апреля по 2 мая.

Как сообщается, в министерстве труда и социальной защиты России уже показали план, согласно которому будут проходить выходные и рабочие дни на май. Из-за того, что 1 мая припадает на вторник, то в министерстве сочли целесообразным немного изменить количество и дни выходных.

Так, в России праздничные мини-каникулы припадут на 29 апреля – 2 мая. 9 мая, в День Победы, день также будет выходным. На неделе, куда припадают майские праздники, работать, согласно графику, придется лишь только два дня – 3 и 4 мая.

В субботу, 28 апреля, будет обычный рабочий день. А уже 29 апреля начнутся 4-дневные каникулы. Что касается Дня Победы, то в этом году 9 мая припадает на среду. Поэтому, в День Победы будет выходной, но 10 и 11 мая останутся рабочими днями.

Так что, жителям России остается ожидать хорошей погоды и готовиться к мини-каникулам. На майские праздники многие традиционно идут на пикники или собираются семьями, чтобы пожарить шашлыки и встретить весну с ее теплым солнцем и теплой погодой.