Модернизацию систем противопожарной безопасности проводят в школах Москвы

Московский Депобразования провел в четверг селекторное совещание с директорами местных школ. Участники встречи подробно обсудили вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений. Об этом проинформировал портал «Новая Губерния».

Выступая перед аудиторией, Алексей Журавлев (глава Рабочей группы Координационного совета московского Депобразования) сообщил, что во многих школах города была произведена модернизация систем противопожарной безопасности. Это произошло благодаря установке на дверях эвакуационных выходов электромагнитных замков. Так, на стене возле эвакуационной двери находится кнопка такого замка. Она сопровождается пломбированным корпусом пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку».

В случае возникновения ЧС необходимо разбить крышку и нажать кнопку, что приведет к открытию двери. Разработчики также предусмотрели возможность по обесточиванию помещения, что ведет к автоматической разблокировке замка. Алексей Журавлев надеется, что все директоры школ возьмут этот опыт на вооружение.