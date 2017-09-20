Опрос: Женщины России в мужчинах ценят ум и заработки, но не порядочность

Всероссийский опрос от «Левада-центра» показал, что россиянки стали на 20% меньше ценить в мужчинах порядочность. Основными качествами, которыми должен владеть мужчина, женщины России назвали ум и способность много зарабатывать.

Как стало известно, с 1993 по 2018 год гендерные портрет практически не изменился. Единственным существенным изменения стало то, что женщины России стали меньше ценить порядочность.

Основным качеством, которое женщины ходят видеть в мужчинах, является ум. 51% россиянок отметили, что для них важно умственное развитие второй половинки. Вторым качеством, которое важно для женщин, стала способность получать хороший доход. За обеспеченность и большие достатки проголосовали 42% опрошенных россиянок.

На третьем месте оказалась порядочность. Если ранее важность порядочности оценивали в 62%, то сейчас показатель такого качества снизился до 42%. Сексапильность, как оказалось, почти не важна. За такое качество проголосовал лишь 1% женщин, 5% решили, что для них в мужчинах важна еще и красота мужчины.

Мужчинам в женщинах, как оказалось, важнее всего видеть хозяйственность. На втором месте в приоритете качеств оказалась забота, а на третьем – красота и приятная внешность. Ум для мужчин в женщинах не играет большой роли, а способность зарабатывать деньги и вовсе почти не важна.