В России хотят ввести обязательный учет домашних кошек и собак

В Мособлдуме предложили метод, который позволит снизить количество бездомных животных, брошенных на улицах их хозяевами. Для этого предлагается ввести систему по регистрации и учеты домашних животных, что позволит выявлять и штрафовать тех хозяев, которые выгоняют питомцев на улицу.

Как отметил председатель комитета по вопросам об аграрной политике и потребительском рынке Сергей Керселян, такой метод сможет помочь в решении проблемы увеличения количества бездомных животных в Подмосковье. Политик из Мособлдумы уверен, что ситуация с бездомными животными не демонстрирует источник проблем, такие питомцы показывают результат проблемы.

Так, проблемой является то, что люди сначала берут животное к себе домой, а потом отказываются от него, выгоняют на улицы. Там, уже бездомное, животное дает потомство, что приводит к неконтролируемому размножению животных. Предложенная система обеспечит быстрое нахождение хозяина, выгнавшего животное из дома.

После, таких хозяев можно будет привлекать к ответственности. В качестве варианта рассматривается штрафное взыскание. Керселян отмечает, что такая система требует разработки новых законов, которые будут регулировать ситуации, возникающие во время взаимодействия людей с животными.