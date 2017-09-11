В Благовещенске парень устроил тест-драйв секс-игрушки прямо в магазине

В одном из секс-шопов Благовещенска произошел довольно курьезный инцидент. Молодой человек решил устроить тест-драйв искусственному анусу прямо в магазине перед камерой видеонаблюдения.

Видео, которое удалось получить при помощи камер, быстро распространилось в социальных сетях. На его кадрах видно, что молодой человек стоит и беседует с продавщицей в секс-шопе, после чего консультант уходит, а парень заинтересованно рассматривает искусственный анус, лежащий на прилавке. Оглядевшись по сторонам, он начинает пальцем проверять глубину секс-игрушки, делая характерные движения.

Видимо, удостоверившись, что искусственный анус идеально подходит ему по размеру, молодой человек спускает штаны и начинает вставлять член в секс-игрушку, проводя тест-драйв. Судя по кадрам, тестирование оказалось недолгим, так как молодой человек через несколько минут уже застегнул штаны и вернул игрушку на место, сделав вид, что ничего не произошло.

Убедившись, что никто из персонала не заметил его действия, парень забыл о камерах, в результате чего стал знаменитым в соцсетях.