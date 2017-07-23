Станция метро "Горьковская" в Петербурге вышла на другой режим работы

12 марта в Санкт-Петербурге станция метро "Горьковская" вышла на другой режим работы. Отныне два раза за сутки вход на нее будет закрыт.

Сотрудники метрополитена Северной столицы сообщают об изменениях в расписании, которые затронут одну из станций. Речь идет о "Горьковской". С понедельника по два раза за сутки вход на нее будет закрываться. Такие перемены обусловлены продолжением ремонтных работ, которые намечены по плану.

Между тем, время закрытия станции "Горьковской" как раз будет совпадать с тем временем, когда на нее ожидается большой наплыв людей. Это утреннее время - с восьми часов десяти минут до девяти часов пятидесяти минут и вечернее, когда основная масса горожан будет возвращаться домой со своих рабочих мест, - с пяти часов вечера до семи. Между тем, власти Санкт-Петербурга предлагают альтернативу для тех, кому такие изменения могут помешать в планах. Согласно информации, которую они предоставляют, будет увеличено количество автобусов на маршрутах номер 46 и 49.