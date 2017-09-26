В России бюджетникам резко повысили зарплаты перед выборами

Российским бюджетникам перед выборами стали резко повышать зарплаты. Чиновники рассказали, что это связано с выполнением "майских" указов президента РФ Владимира Путина.

Как стало известно, врачи, учителя, преподаватели вузов, воспитатели и другие бюджетники накануне президентских выборов стали получать завышенные заработные платы. Так, например, сотрудники МГУ получили около 100-120 тысяч рублей, что в 2,5-3 раза превышает обычную сумму зарплаты. В некоторых медицинских учреждениях работники также стали получать увеличенную зарплату, а некоторую часть суммы они получили в виде премии на Международный женский день.

Чиновники утверждают, что повышение заработной платы бюджетникам не имеет никакого отношения к предстоящим выборам, все выплаты производились планово и не носят одноразовый характер. Также отмечается, что повышения происходили в связи с одним из "майских" указов Путина, в котором говорилось выровнять зарплаты бюджетникам до 200% от средней по региону.