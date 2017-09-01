В Челябинске бродячих котов подкармливают красной икрой

В Челябинске местные жители стали подкармливать бродячих котов красной икрой. Снимки с шикарным обедом котиков появились в социальных сетях.

Один из жителей Челябинска довольно удивился, когда на крышке люка, где обычно жители дома оставляют еду для бродячих котов, обнаружил баночку красной икры. Он сразу же запечатлел обед котиков и разместил в соцсети, отметив, как шикарно живут коты в Челябинске.

Пользователей рассмешил данный снимок, они стали придумывать забавные подписи к нему. Некоторые отметили, что челябинским котам не запретишь красиво жить, а другие заявили, что таки образом животные праздновали 8 марта, с красной икрой на столе.

Более рациональные пользователи заметили, что в икре начала плавать плесень, потому-то ее и отдали котам, однако те, видимо, так же не стали ее есть. Многие начали жаловаться, что часто в супермаркетах покупают эту икру с какими-то белыми червячками, возможно, кому-то тоже попался такой сюрприз в баночке и они поделились им с животными.