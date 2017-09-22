В Копейске абсолютно голый парень поздравлял женщин с 8 марта тюльпанами

В городе Копейске Челябинской области голый джентльмен решил порадовать дам в честь 8 марта. Он вышел на центральную городскую площадь Славы и раздавал женщинам цветы.

Несмотря на то, что на улице был небольшой мороз, молодой человек вышел на площадь абсолютно голым, при этом прикрывая интимные места букетом тюльпанов. Завидев приближающуюся девушку, кавалер тут же подбегал к ней и пытался подарить цветы, однако безуспешно. Почему-то дамы, завидев абсолютно голого парня, с визгом отбегали в сторону, а разочарованный джентльмен вновь и вновь повторял свои попытки.

Примечательно, что за все время, пока голый парень находился на улице, никто из испуганных девушек так и не пытался вызвать полицию. Многие посчитали, что молодой человек просто страдает какими-то психическими расстройствами, обострившимися в весенний период, или же проспорил и теперь "отдувается".