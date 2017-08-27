В ночь на 8 марта в Екатеринбурге закроют несколько станций метро. Так как власти города готовят реконструкцию "Геологической", в связи с подготовительными работами будет закрыта она, а также "Площадь 1905 года" и "Ботаническая".

Администрация города Екатеринбург перед Международным женским днем готовит для горожан сюрприз. Какое-то время назад было решено реконструировать станцию метрополитена "Геологическую". По этой причине три станции , связанных с ней, закроют на пять суток. Вход на них будет запрещен с полуночи 8 марта, его откроют 12 марта в 5 часов утра.

Ранее СМИ сообщали, что метрополитен Екатеринбурга смог прийти к компромиссу с городскими властями. Прежде предприятие подало против них иск в суд, чтобы вернуть деньги за перевозку льготных категорий граждан за несколько лет. Власти согласились оплатить часть денег.