Челябинский зоопарк предложил в честь 8 марта сравнить женщин с животными

Челябинский зоопарк накануне Международного женского дня предложил мужчинам сравнить любимых женщин с животными и получить пригласительный в зоопарк. Об этом сообщается на официальном сайте Челябинского зоопарка.

Как сообщается, сотрудники зоопарка считают, что комплименты для женщин на 8 марта должны быть не только красивыми, но и неожиданными, а иногда и смешными. В связи с этим была запущена акция, в которой мужчинам предлагается сравнить свою женщину с животным ради пригласительного билета в зоопарк.

Сообщается, что если вторая половинка мужчины внешне напоминает какое-то животное, а также сама питает страсть к милым зверушкам, им следует принять участие в акции. Сильной половине человечества предлагается сравнить свою девушку с кошкой, обезьяной, тигрицей, медведицей, лисой или другим животным.

Чтобы принять участие в конкурсе, требуется прислать фотографию дамы и животного, на которого она похожа. Если сходство будет максимальным, победитель получает пригласительный билет в зоопарк. Фотографии можно присылать как на официальный сайт зоопарка, так и размещать в соцсетях с хештегами #твояподругакошечка, #женщинызоо или #chelzooконкурс.