В Ростове под колесами машины провалился асфальт

Жители Ростова-на-Дону обсуждают инцидент, который произошел на одной из дорог города. Одна девушка написала, что под ее машиной во время движения буквально растаял асфальт.

В одном из пабликов Ростова в соцсетях пользовательница написала, что во время движения по Петровской улице у нее под колесом автомобиля провалился асфальт. По словам девушки, машина немного пострадала, она собрала все запчасти и поехала дальше. В своем послании пострадавшая передала привет сотрудникам дорожной службы и посоветовала горожанам быть аккуратней на дорогах, ведь с приходом весны начал таять не только снег, но и асфальт.

Многие пользователи посочувствовали девушки и отметили, что такая ситуация с дорогами наблюдается не только на Петровской улице. Они написали, что по дорогам города невозможно проехать на легковом автомобиле, так как в некоторых местах она выглядит так, словно ее бомбили.

Другие же пользователи посоветовали девушке в следующий раз вызывать сотрудников ГИБДД и составлять протокол о ДТП, чтобы дорожные службы покрывали все расходы на ремонт машины, если не хотят заниматься своими обязанностями и ремонтировать дороги.