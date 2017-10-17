ВЦИОМ: Большинство россиян выступают за равноправие в семье

ВЦИОМ в ходе проведенного опроса выяснил, что большинство жителей России выступают за то, чтобы в семейных отношениях царило равноправие. Об этом заявили около 82% респондентов.

Как стало известно, за равноправие в семье выступили около 82% опрошенных россиян, а примерно 72% респондентов заявили о том, что все решения принимают вместе со своим партнером. 16% опрошенных проголосовали за то, что лидером в семье однозначно должен быть мужчина, и только 1% считает, что главенство можно доверить женщине.

Кроме того, многие мужчины считают, что женщина также должна работать и приносить доход в семью, за это высказались 32%, в то время как среди прекрасной половины эта цифра составляет 43%. Около 61% опрошенных заявили о том, что семью обеспечивают муж и жена совместно, а среди них 59% отметили, что они так же вместе со второй половиной управляют бюджетом.

Несмотря на то, что мужчины все чаще стали заявлять о важности равноправия в семейных отношениях, в большинстве семей женщины по-прежнему продолжают заниматься стиркой, глажкой, готовкой и уборкой. Все же, количество пар, которые предпочитают делить домашние обязанности, с каждым годом растет.