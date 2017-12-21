В Ставрополе мужчина начал продавать смартфон-невидимку

В Ставрополе мужчина решил продать смартфон-невидимку. Такое объявление он разместил в социальных сетях, где его с удовольствием обсуждают пользователи.

На днях в одной из соцсетей появилось объявления от жителя Ставрополя, который решил продать свой смартфон. Он запечатлел на камеру свою руку, якобы держащую телефон, и отметил, что у нет другого гаджета, чтобы сфотографировать продаваемый Xiaomi Redmi Note 5A, потому он просто решил показать его размер. Также он отметил, что гаджет практически новый и не имеет трещин или царапин, однако не уточнил, за какую именно сумму можно приобрести смартфон-неведимку.

Пользователи социальных сетей с юмором подошли к такому шуточному объявлению и стали расспрашивать продавца о характеристиках гаджета. Другие же отметили, что в этом нет ничего смешного и у автора данного объявления явно наблюдаются проблемы "с головой", если он публикует подобное.