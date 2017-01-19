Минздрав планирует проводить тесты на алкоголь и наркотики на предприятиях РФ

В Министерстве здравоохранения планируют начать проводить тесты на алкоголь и наркотики на всех предприятиях России. Отмечается, что подобную практику уже проводили, однако тестирование пока не приобрело массовый масштаб.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что изначально такое тестирование планируется проводить на опасных предприятиях, однако охват должен быть тотальным. По словам главного нарколога Минздрава, такое тестирование будет добровольным. Он отметил, что каждое предприятие должно заключать с сотрудниками договоры, в которых сообщается, что на рабочем месте постоянно будет проводиться профилактика пьянства и алкоголизма.

Брюн заявил, что каждый сотрудник должен подписать договор, в котором он обещает не пить и не курить в рабочее время, а также проходить все обследования по первому требованию руководства. Также Брюн отметил, что будет прописан пункт и о том, что человека не смогут уволить с работы, если в данный момент он проходит лечение от алкогольной или наркотической зависимости.